طبق معكرونة يقتل طالب بطريقة غريبة

جهينة نيوز

لقي طالب بلجيكي، مصرعه بطريقة غريبة، عُقب تناوله طبقاً من المعكرونة ليخلد بعدها للنوم دون العودة مرة أخرى للحياة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت أن الطالب الذي يبلغ من العمر (20) عاماً، توفي بعد تناوله صحناً من المعكرونة كان قد أعده قبل 5 أيام، وتركه على طاولة المطبخ طيلة هذه المدة في درجة حرارة المطبخ.

وأضافت الصحيفة، أن الطالب "أ.ج" أصيب بالصداع وآلام البطن والغثيان والإرهاق، بعد نصف ساعة من تناوله الطعام، مما دفعه للنوم طلبا للراحة لكن الحياة فارقته.

وكان الطالب قد أعاد تسخين طبق المعكرونة القديم في المايكرويف بعد عودته من المدرسة في أحد الأيام، والتهمه بسرعة ثم خرج لممارسة الرياضة، لكنه شعر بالتعب بعد نصف ساعة مما اضطره للعودة إلى البيت مسرعا.

واكتشف والدا الطالب جثة ابنهما بعد 11 ساعة من النوم المتواصل، بعدما انتابهما القلق من أن الابن لم يستيقظ بعد للذهاب إلى الكلية. ولم يكونا يعرفان أن الصدمة بانتظارهما. وفقاً لما أورده موقع "سكاي نيوز"

وكشف تشريح الجثة عن وفاة الطالب بشكل مفاجئ من جراء التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا، تتسبب عادة في حدوث القيء والإسهال والغثيان.

جرى تحليل عينات من المعكرونة والصلصة بعد إرسالها إلى المختبر، ليتبين أنها تحتوى على نسبة كبيرة من السموم، الناتجة عن بكتيريا قاتلة، أدت إلى فشل كبد الطالب ليفارق الحياة