البطريرك أفرام الثاني: التنظيمات الإرهابية في سورية صناعة غربية  

جهينة نيوز

استنكر قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم بشدة جرائم التنظيمات الإرهابية في سورية ضمن المخطط التآمري عليها.

و في لقاء مع وكالة سانا لفت البطريرك أفرام الثاني في تصريح له من مقر القنصلية السورية في القاهرة إلى أن التنظيمات الإرهابية أرادت بجرائمها النيل من سورية خدمة لمشغليها في الخارج وقال: إن”سورية أفشلت المخطط التآمري الذي استهدف نسيجها الوطني”.

وأضاف البطريرك أفرام الثاني: إن”الوهابية التي أتت إلينا كصناعة بريطانية تعود اليوم بلبوس تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى وهي كلها بالطبع صناعة من الغرب المتآمر على القضايا العربية.

وشدد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس في العالم على العلاقات القوية التي تربط الشعبين في سورية ومصر.

بدوره أكد الدكتور رياض سنيح رئيس البعثة القنصلية السورية في القاهرة ضرورة فضح الفكر الإجرامي الإرهابي الذي حاول تدمير سورية كحاضرة من الحواضر الإنسانية في العالم مشيرا إلى أن سورية افشلت هذا المخطط بفضل صمود وبسالة جيشها وشعبها المقاوم.