تركيا تتهم التحالف الدولي بدعم "النصرة" في ادلب

جهينة نيوز

اتهمت أنقرة أعضاء لم تسمهم في تحالف واشنطن الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق، بدعم الإرهابيين في إدلب السورية في محاولة لإحباط الاتفاق التركي الروسي حول وقف التصعيد في إدلب.

وقال وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش أوغلو: "بعض الشركاء في التحالف يدعمون "هيئة تحرير الشام"... أولا من أجل إلحاق الضرر باتفاقية إدلب، وثانيا لأن هذه الدول تبذل جهودا كبيرة لمنع تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا".

وأضاف أن هذه الدول تحرض "تحرير الشام" على انتهاك اتفاق إدلب بتقديم الدعم المالي لها"، مشيرا إلى أن لدى "الروس اقتراحا لعملية مشتركة لإخراج الإرهابيين من هناك".

وأضاف أن الدول التي جاء منها المقاتلون الأجانب إلى إدلب لا ترغب في استعادتهم، مؤكدا أن "تحرير الشام" لا تستطيع تجنيد المزيد من المقاتلين بسبب أن الحدود التركية السورية تحت سيطرة أنقرة، مشيرا إلى أنه بعد مجيء بلاده إلى إدلب، غادر الكثير من مسلحي "تحرير الشام".