أمر إداري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد والاحتياط المدني (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 سنة

جهينة نيوز

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 سنة فأكثر عدا الأطباء البشريين.

الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق)، واستبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولا مهما كان سبب المعلولية.

الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم عناصر الدورات 253،251،250 عدا الأطباء البشريين ويستبعد من الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوماً.

الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يطبق اعتبارا من تاريخ 10-2-2019.