هل لبى رونالدو طلب السيدة التي كسر أنفها؟

جهينة نيوز

بعد إصابة إحدى مشجعات فريق يوفنتوس بكسر في الانف وكسر نارتها الطبية من جراء كرة رونالدو خلال مباراة يوفنتوس مع فريق كييفو فيرونا

قام نجم الكرة كريستانيو رونالدو بمراضاة ودية لها كونه المتسبب الرئيسي في هذا الحادث حيث بإهدائها قميصه الموقع كما قام بدعوتها إلى الملعب حتى تحضر إحدى الحصص التدريبية.

وكانت المشجعة قد توقعت أن يدعوها رونالدو إلى العشاء، لكن “الدون” لم يقم بهذا الأمر واكتفى بصيغة أخرى لـ”جبر الخاطر”.

وتباينت آراء المعلقين إزاء ما قام به رونالدو، ففي الوقت الذي أثنى فيه البعض على المبادرة، قلل آخرون من شأن “رد الاعتبار”.

وأضاف المنتقدون أن رونالدو لم يدع المشجعة إلى عشاء كما أرادت، بل اكتفى بتوقيع بسيط على القميص وصورة تذكارية على هامش التدريبات.

وعلى صعيد آخر، فقد يوفنتوس لقبه في كأس إيطاليا لكرة القدم بعد خسارته 3-صفر أمام مستضيفه أتلانتا بفضل ثنائية المهاجم دوفان زاباتا الذي واصل مستواه المذهل، يوم الأربعاء