ماذا قالت جوليا روبرتس عن انستغرام؟

الخميس, 31 كانون الثاني 2019 الساعة 14:47 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ماذا قالت جوليا روبرتس عن انستغرام؟

جهينة نيوز

بدأت نجمة الأوسكار الشهيرة جوليا روبرتس في استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" منذ سبعة أشهر تقريبًا وهو ما جعلها قريبة من محبيها ومعجبيه بشكل أكبر .

تحدثت جوليا البالغة من العمر 51 عاما بأنها تستمتع باستخدام "الانستجرام " ، لكنها "ليست مدمنة" مثل النجوم الآخرين.

أكدت جوليا روبرتس لـ " people " أنها كانت تتحدث مع احدي صديقاتها المقربات لتؤكد لها انه من الجيد أنها لا تشعر بالضغط أو المسؤولية ، و استكملت :" افعل كل ما استطيع عندما اتمكن لذلك الامر ممتع بالنسبة لي فلا اشعر وكأنه "عمل" ملتزمه به .

يذكر أن صفحة جوليا روبرتس تضم أكثر من 4.7 مليون شخص ، و قامت النجمة الشهيرة بنشر 98 صورة فقط علي صفحتها .


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