اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق محادثة لـ"آبل".. تنصت على المستقبِل

جهينة نيوز

اكتشف مراهق أميركي ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق المحادثة بالفيديو "فيس تايم"، إذ تتيح الثغرة أن يتنصت بشكل سري على الشخص المستقبل للمحادثة، حتى قبل أن يجيب على المكالم، بحسب موقع "CNN".

وأشار الموقع أن الفتى غرانت تومبسون كان يجري اتصالات بـ"فيس تايم" في يوم إجازة من المدرسة، حين اكتشف أمرا تحول إلى ضجة على المنصات الاجتماعية.

وأجرى الفتى اتصالا بصديق له في "فيس تايم" لكنه لم يرد، وبعد ذلك، أضاف عددا من الأصدقاء في مجموعة للمحادثة. أما المفاجأة فهي أن غرانت أصبح قادرا على سماع كل ما يدور حول هاتف الصديق الأول الذي لم يرد.

وبعدما لاحظ المشاركون في المحادثة هذا الأمر حاولوا أن يعيدوه مرة أخرى، وكشفت النتيجة، أنهم قادرون حتى على الوصول إلى كاميرا الشخص الذي لم يجب على الاتصال.

وفي يوم الاثنين، أي بعد أسبوع من اكتشاف الفتاة الصغيرة، قامت شركة "أبل" بوقف خاصية المحادثة الجماعية "فيس تايم" التي اكتشفت فيها الثغرة.

وأعلنت "آبل"، في بيان، أنها وجدت حلا للثغرة الأمنية، وقالت إنها تنوي إطلاقها في تحديث، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري