نانسي عجرم تدعم الفائز بلقب ذا فويس كيدز حمزة لبيض

جهينة نيوز

أصدر نجم "ذا فويس كيدز" حمزة لبيض فيديو كليب أغنيته الجديدة "عيش الحكاية" التي صوّرها في ديزني لاند وحملت توقيع المخرج محمد عبدالحق. وهيمنت على أجواء الكليب أميرات أفلام عالم الخيال الأشهر في ديزني. الفنانة نانسي عجرم بادرت إلى دعم لبيض في تغريدة قالت فيها: "موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو".

يذكر أنّ لبيض من فريق القيصر كاظم الساهر فاز بلقب "ذا فويس كيدز" بموسه الثاني بعد منافسة أسعدت العالم العربي، وأعادت حينها القوة للبرنامج بعد اتّهامه باستبعاد أقوى المواهب خلال مرحلة المواجهة.