ماهو دور محمد رمضان في فيلم أحمد عيد" رامي الاعتصامي"؟

جهينة نيوز

قال الفنان أحمد عيد، إنه لم يتوقع نجاح الفنان محمد رمضان بالشكل الذي نراه حاليا. وأضاف "عيد" في حواره مع الإعلامية سمر يسري في برنامج " حفلة 11 " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" أنا مبسوط إن محمد رمضان كان بيشتغل معايا في فيلم من بطولتي، وهو رامي الاعتصامي". وتابع:" محمد رمضان إنسان كويس ويستاهل النجاح اللي هو فيه، ولم أسخر من محمد رمضان في أي عمل من أعمالي الفنية، ومبحبش أزعَّل حد مني".

يذكر أن فيلم رامي الاعتصامي من بطولة أحمد عيد ويتناول ظاهرة الإعتصامات و الإضرابات التي سادت المجتمع المصري في تلك الفترة ولعب محمد رمضان دوركومبارس فيه باسم العسكري شبلي القادم من الصعيد وداىم التحدث عن حبيبته في قريته وذلك في إطار كوميدي