البدء في اختبار قطارات أنفاق ذاتية القيادة في بكين!

جهينة نيوز

بدأت بكين اختبار خط قطار ذاتي القيادة لمترو الأنفاق يربط مركز المدينة مع مطارها الدولي الجديد.

ووفقا لوكالة "شينخوا" قال سون تشين بين كبير مهندسي مشروع القطار التجريبي من شركة "فيرست إينجينيرينغ" المحدودة التابعة لمكتب المعدات الكهربية لمجموعة السكك الحديد الصينية، إن القطارات ستكون بشكل جزئي على خط التشغيل التجريبي في شهر مارس/آذار المقبل.

وبسرعة تبلغ 160 كم/ساعة، ستجعل القطارات خط مترو الأنفاق أسرع مشروع نقل تجريبي حضري في الصين، حسبما قالت الشركة.

وتستغرق القطارات المذكورة 19 دقيقة فقط من الطريق الدائري الثالث لبكين إلى مطار بكين داشينغ الدولي، بعد البدء الرسمي لتشغيلها بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.