حسام جنيد ينفي خبر هروبه إلى دبي بسبب خدمة الاحتياط

الخميس, 31 كانون الثاني 2019 الساعة 13:55 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

حسام جنيد ينفي خبر هروبه إلى دبي بسبب خدمة الاحتياط

جهينة نيوز

نفى الفنان حسام جنيد إشاعة ذهابه إلى دبي هربا من خبر طلبه لخدمة الاحتياط في الجيش عبر صفحته علىط فيسبوك" طالبا الدقة في الخبر

وقال جنيد في تعليقه" مرحبااا

لكل الي عم ينشرو اخبار عني اشخاص او صفحات ياريت اتكونو دقيقين اكتر بمعلوماتكون لانو صايره اخباركون عباره عن لت وعجن وكذب...... بظن انو انا من يومين سافرت من مطار دمشق وراجع على مطار دمشق ..خلص والله عيب ويسعد مسا المحبين"

وكانت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر هروب جنيد إلى دبي بعد طلبه لخدمة الاحتياط في الجيش، وذُكر أنّه ألغى جميع ارتباطاته وحفلاته في سوريا، معرضا نفسه لانتقادات قاسية لكونه أطلق منذ 3 سنوات أغنية خاصة للجيش السوري بعنوان "يا ريتني عسكري"، في إشارة إلى أنه اختار الفرار إلى دبي بعدما طلب منه الالتحاق بالخدمة العسكرية.


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