الدولار ينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

جهينة نيوز

انخفض الدولار الأمريكي اليوم لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس ما أدى أيضا إلى ارتفاع اليورو والدولار الاسترالي.

ووفقا لرويترز فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى نحو 2ر0 بالمئة.

وارتفع اليورو 2ر0 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 1504ر1 دولار كما زاد الدولار الأسترالي3ر0 بالمئة إلى 7277ر0 دولار أمريكي والفرنك السويسري والين الياباني نحو15ر0 بالمئة لكل منهما مقابل الدولار الأمريكي ليبلغا 87ر108 و 9923ر0 على الترتيب كما ارتفع الجنيه الاسترليني2ر0 بالمئة إلى 3157ر1 دولار أمريكي.