إيران تكشف عن طائرة نفاثة جديدة بلا طيار

الخميس, 31 كانون الثاني 2019 الساعة 13:46 | سياسة, عالمي

إيران تكشف عن طائرة نفاثة جديدة بلا طيار

جهينة نيوز

كشف الجيش الإيراني صباح اليوم الخميس، عن أول طائرة إيرانية مسيرة نفاثة وعريضة الهيكل.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الطائرة هي نموذج مطور عن طائرة T-33 التدريبية النفاثة، التي تم عرضها في المعرض الجوي للقوات المسلحة الإيرانية في مهرآباد بطهران.

ولفتت الوكالة إلى أنه يوجد في هذه الطائرة كاميرتان، واحدة لرؤية مكان بديل الطيار وأخرى مركبة في أسفل الهيكل لرؤية الهبوط والإقلاع.

كما تحتوي الطائرة الجديدة على مستقبل "جي.بي‌.إس" الأمريكي، و"غلوناس" الروسي ومرسل معلومات ومستقبلات يمكنها تسجيل المعلومات، وتعمل بمحرك "J85".

المصدر: "تسنيم"


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