الدفاع الفنزويلية: مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا

جهينة نيوز

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أنه لا يوجد سوى رئيس شرعي واحد لجمهورية فنزويلا البوليفارية وهو نيكولاس مادورو.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لوبيز قوله للقوات الفنزويلية أمس “نؤكد ولاءنا للوطن ولمبادئنا الديمقراطية الثورية والدستور ورئيسنا” مضيفا “لا يوجد سوى رئيس شرعي واحد لجمهورية فنزويلا البوليفارية وهو القائد الأعلى للقوات المسحلة نيكولاس مادورو”

ودعا لوبيز القوات للدفاع عن بلادهم تماشيا مع قسمهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام في الـ23 من الشهر الجاري باعتبار زعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا بعد وقت قصير من إعلان الأخير توليه مهام الرئاسة في محاولة انقلاب على السلطة الشرعية.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.