التأمينات الاجتماعية: 10 مليارات ليرة شهريا لأكثر من نصف مليون متقاعد ومستحق

جهينة نيوز

بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن كتلة الرواتب التي تدفع شهريا لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق تبلغ نحو 10 مليارات ليرة سورية.

واوضح مدير عام المؤسسة يحيى أحمد أن المؤسسة رغم كل ظروف الحرب لم تنقطع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها وتسعى إلى تجاوز الصعوبات والعقبات التي تواجهها وقدمت 538 مليار ليرة تعويضات ومعاشات مختلفة خلال سنوات الأزمة الماضية لافتا إلى أن المؤسسة تحظى بدعم حكومي كبير لجهة تلبية مستحقات وحقوق المشتركين المسجلين لديها.

وأكد أحمد أهمية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لجهة تمكين المؤسسة من إدارة أموالها واستيفاء الديون المستحقة لها على القطاع العام والتي بلغت 225 مليار ليرة سورية لغاية 31-12-2017 مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تحول وزارة المالية 2 مليار ليرة شهريا لحساب المؤسسة حيث تم تسديد نحو 24 مليار ليرة اعتبارا من 1-11-2017 لغاية تاريخه.

ولفت أحمد إلى أن المظلة التأمينية تشمل مليونا و660 ألف عامل في القطاعين العام والخاص.

المصدر: سانا