موسكو تطالب واشنطن بسحب قواتها بسرعة من منطقة التنف وتسليمها لدمشق

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الجانب الروسي يدعو الولايات المتحدة لسحب قواتها من منطقة التنف بأسرع ما يمكن وتسليمها لدمشق.

وقالت ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم: "ندعو واشنطن لسحب قواتها من منطقة التنف وتسليمها للسلطة السورية القادرة على الاهتمام بمواطنيها ونحن نرى أنها قادرة على فعل ذلك".

وأضافت زاخاروفا أن الأمم المتحدة تحضر في الوقت الحالي قافلة ثانية بالمساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان، يجري تنسيق جميع المعايير مع الحكومة السورية".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه: "نأمل أن لا يسمح العاملون في مجال المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بتكرار أوجه القصور التي حدثت خلال القافلة الأولى في نوفمبر 2018، وأنهم سيؤمنون القافلة والنقل لتسليم وتوزيع الشحنات".