"إينستكس" آلية مالية ألمانية فرنسية بريطانية جديدة للدفع مع إيران

جهينة نيوز

أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا رسميا آلية مالية للدفع مع إيران أطلق عليها اسم "إينستكس".

ووفقا لتقارير قناة وإذاعة "إن دي أر" المنشورة على بوابة "برس بورتال"، فإن اسم "إينستكس" الذي أطلق على آلية الدفع مع إيران هو اختصار لـ"أداة دعم التبادلات التجارية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روحاني، خلال كلمة له، إن "أمريكا لم تكن ناكثة لعهدها أمام إيران وحسب، بل إنها لم تف بعهدها حيال أوروبا والصين، والمسلمين والفلسطينيين وظلمت السوريين والعراقيين والأفغانيين وقدمت المساعدات لمغتصبي اليمن، أخطاء أمريكا لا يمكن عدها على أصابع اليد وليست واحدة أو اثنين أو ثلاثة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وتابع: "الأعداء خططوا لفرض أشد الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني طيلة 40 عاما لذلك ينبغي التكاتف لاجتياز هذه المرحلة بشموخ"، مؤكدا أن "أعظم الأشياء التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة إجراء مفاوضات باقتدار مع القوى العالمية وتحقيق انتصارات اخلاقية وحقوقية وسياسية".

وجاءت هذه التصريحات في وقت تصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/أيار 2018 الخروج من الصفقة النووية، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، رغم معارضة الأطراف الأخرى في الاتفاق لهذه الخطوة، في إجراء رحبت به السعودية، التي تعتبر إيران أكبر عدو لها في المنطقة.