بومبيو يدعو القوات المسلحة الفنزويلية إلى "حماية" شعبها من مادورو!

الخميس, 31 كانون الثاني 2019 الساعة 09:53 | سياسة, عالمي

بومبيو يدعو القوات المسلحة الفنزويلية إلى

جهينة نيوز

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القوات المسلحة الفنزويلية لحماية شعبها من "القمع" الذي حسب زعمه يجري بإيعاز من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وكتب بومبيو على تويتر قائلا: "قمع مادورو يتواصل مع مطالبة الفنزويليين للديمقراطية اليوم، نطالب القوات المسلحة الفنزويلية وقوات الأمن حماية جميع الفنزويليين، فضلا عن المواطنين الأجانب والمواطنين الأمريكيين".

وأضاف بومبيو: " نقف إلى جانب شعب فنزويلا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.


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