مبعوث "غوايدو" لدى منظمة الدول الأمريكية: لا يجري الإعداد لاجتماع مع ترامب حاليا

جهينة نيوز

قال المبعوث الخاص لـ"خوان غوايدو" لدى منظمة الدول الأمريكية، غوستافو تار، لوكالة "سبوتنيك" إن اجتماع ترامب وغوايدو لا يجري إعداده في الوقت الراهن.

وأضاف المبعوث الخاص للوكالة، ردا على سؤال عما إذا كانت الإعدادات جارية بشأن الاجتماع بين ترامب وغوايدو، قائلا "لا".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هنأ رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو خلال مكالمة هاتفية، لبدئه مهام رئاسة فنزويلا.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو لتهنئته على توليه التاريخي للرئاسة ولتعزيز دعم الرئيس ترامب القوي لجهود فنزويلا من أجل استعادة الديمقراطية".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.