برشلونة يسحق أشبيلية بمهرجان أهداف في كأس إسبانيا 

جهينة نيوز

أحرز فيليب كوتينيو هدفين ليقود برشلونة لعودة رائعة وفوز ساحق 6-1 على ضيفه أشبيلية والتقدم إلى الدور قبل النهائي في كأس إسبانيا لكرة القدم بعد الانتصار 6-3 في النتيجة الإجمالية.

وبعدما خسر 2-صفر في أشبيلية الأسبوع الماضي عندما أراح أبرز لاعبيه افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 13 عبر كوتينيو من ركلة جزاء بعد خطأ من كوينسي بروميس ضد ليونيل ميسي.

وأعطى ميسي الكرة إلى اللاعب البرازيلي الذي نفذ الركلة بنجاح ليضع حدا لفترة ابتعد فيها عن مستواه.

وكاد أشبيلية أن يدرك التعادل لكن يسبر سيلسن أنقذ فرصة من أندريه سيلفا ثم تصدى الحارس الهولندي لركلة جزاء سددها إيفر بانيجا.

وارتكب جيرار بيكي خطأ ضد روكي ميسا وبعد مراجعة طويلة للعبة مع حكم الفيديو المساعد سدد الأرجنتيني بانيجا الكرة إلى الناحية اليسرى لكن سيلسن أنقذها.

وأدرك برشلونة التعادل في نتيجة المباراتين في الدقيقة 32 عندما وضع إيفان راكيتيتش الكرة في مرمى خوان سوريانو بعد تمريرة رائعة من أرتور.

وساعد هدفان في دقيقتين حامل اللقب في التقدم بفارق مريح إذ هز كوتينيو الشباك بضربة رأس بعد تمريرة لويس سواريز العرضية ثم حول سيرجي روبرتو تمريرة ميسى إلى داخل المرمى.

وقلص جيلرمي أرانا الفارق لأشبيلية بتسديدة قوية لكن فريق المدرب بابلو ماتشين انتهت آماله عندما وضع سواريز الكرة في المرمى بعد هجمة مرتدة وأضاف ميسي الهدف السادس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

المصدر Sky news