خلال زيارة ماكرون لمصر .. صورة تثير الناشطين على مواقع التوصل

جهينة نيوز:

تقدمت فتاتان مصريتان و قدمتا باقات ورد لكل من السيدة المصرية الأولى و سيدة فرنسا الأولى و لكن كاميرات المصوريين تمكنت من إلتقاط لقطة غادرة خلال اللحظة البروتوكولية.

حيث سلمت الفتاة الأولى الورد لسيدة مصر الأولى و أحنت رأسها في حين كانت عقيلة الرئيس الفرنسي تنحني للطفلة الثانية قبل أن تتسلم منها باقة الزهور, و هرع إعلاميون يعملون في وسائل إعلام فرنسية لإطلاق اقلامهم تجاه عقيلة الرئيس المصري حيث كتب ناشطون"الفتاة الأولى تعلمت التبعية فأحنت رأسها بينما الفتاة الثانية تعلمت التواضع فإنحنت لها سيدة فرنسا الأولى", علماً بأن للفتاتان ذات الدور البروتوكولي حيث أن الفتاة الثانية ستنحني بعد تسليم باقة الورد.

و يذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي الى مصر أثارت جدلاً حيث إعتبر البعض تصريحات الرئيس الفرنسي تدخل بالشؤون المصرية حيث أن فرنسا تريد حرية لناشطي الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الإجتماعي في حين رد الرئيس المصري غامزاً من أحداث فرنسا " نحن في مصر لم نستعمل العربات المدرعه ضد المتظاهرين".