أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود ١/٣١: هادئ طيب تملك مواهب فنية تعمل بشكل متوافق مع قانون الكون تتصرف بتناغم مع طبعك الهادئ العطوف مخلص حريص على العدل أخلاقك عالية، تواجه بعض الصعوبات والعقبات السنة تحملك اشارات على طرق جديدة تسلكها تجنبك الوقوع بمشاكل ممكن في تهور وتراجع على هدفك للبعض حيوية وخروج من المأزق وعمل جماعي معارف قديمة وجديدة.

برج الحمل: تسجل اليوم تقدم واضح على مختلف الأصعدة قادر تابع جهودك وتحركات بدأتها بالسابق تأكد عليها وتحقق اشياء مطلوبة فرصة لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية لا تعاند الحركة ونجاح وتواصل الك مفاجأت عاطفية انتبه من تعامل مع اشخاص جربتهم سابقا التواصل كبير لديك.

برج الثور: تستعد لتلقي خبر في طريقه اليك يحمل في طياته الكثير من توازن برغباتك ورغبات الشريك لا تشعر بالوحدة والعزلة يؤثر عليك اكسر الروتين تفكر بالماضي تبالغ بانتقاد الاخرين وخصوصا الشريك مالي او عاطفي معاملات مصرفية قانونية لا تياس تجد حليف داعم يوصلك لانفراجات

برج الجوزاء: انتبه من تأثيرات القمر ممكن تتعرض الى ظلم او تحدي تستعد لتتلقى خبر تستفيد من قدرة الجميع على المشاركة فيه آراء وأفكار تزيد من فعالياتك اليوم تستند الى حدسك واختبار صدق مشاعرك مرحلة دقيقة لذلك استفد من طاقاتك معنوية شريكك العاطفي او معنوي ممكن ياثر عليك او ممكن يكون كلامه ساخر او جارح

برج السرطان: يوم للعمل اشياء تتلائم مع طموحاتك تتقدم بخطوات ثابتة في مشاريعك لا تتردد في آلية جديدة تتواجد في أكثر من مكان انتبه أيضا على صحتك من ضغوطات العمل تجد نفسك تتعامل بعصبية مع زملائك نتيجة تراجع بعض منهم عن المساعدة

برج الأسد: نهارك يحمل معنويات عالية على صعيد الشركاء اليوم نقاء ومعرفة وتطور روحي شغف بالعلم والكتابة مأخوذ بالحقيقة حظك قوي كثير تحصل على هدفك وتحقق نجاح غني ومتألق وتجد حلول لجميع المشاكل مجالات متنوعة استغلها واستخدم طاقتك تجد السعادة بين الاطفال وجيران صوتك مسموع

برج العذراء: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي ممكن تعاني من متاعب شخصية مشحون بحماسة نابعة من عائلتك قد تجد صعوبة في توزيع وقتك وطاقتك حافظ على هدوئك وفكر بحكمة وهدوء للبعض تصليحات واعطال واخبار انتبه

برج الميزان: نهار نشيط قادر تعبر عن رايك بوضوح توسع دائرة تحركاتك ممكن تفكر في رحلة مرتبط مع الاصدقاء في حفل يجمعك مع عائلتك والمحيط لا تغضب اذا اصطدمت ببعض العراقيل الحركة الك تعبر عن مايدور في قلبك من عواطف تظهر صدق نواياك انت اكثر المستفيدين بالحركة

برج العقرب: تزداد ثقتك بنفسك تلاقي نجاح انتبه على مصاريفك صفي نيتك تتلقى دعم مالي لا تتردد بالتعبير عن مايدور في قلبك من عواطف تظهر نوايا صدقك تبحث عن ممول يلبي حاجاتك للمال اللازم لاتمام مشروع تعمل عليه خبر جيد بخصوص المال اترك دفاترك مكشوفة ولا تعرض نفسك للشك

برج القوس: القمر ببرجك تتحسن اوضاعك توفي بوعدك تقوم بوعود جديدة لقاء يعزز آمالك ترفض اشخاص وتندم عليهم فيما بعد تراودك تساؤلات تبحث عن أجوبة الها تسمع اخبار حلوة حماس وطاقة وقدرات ابتكارية.

برج الجدي: أنت اليوم موضع المتلقي لا تحسم شأن خاص فيك ولا تقرر أمر مصيري يوم فارغ من طاقة مخيب للآمال حافظ على هدوئك لا تدخل بمشاريع جديدة استخدم طاقاتك الاحتياطية صحة ونشاط تتحاشى الغضب والعصبية انفعالاتك لا تفيد بأي مكان وزمان اليوم بالاضافة لانعكاساتك السلبية على ضغط دم اتبع حدسك القوي لايصال مشاريعك للنجاح بهدوء ورواق

برج الدلو: تدعم نهارك بمركز اجتماعي بعملك أنظار موجهة المنافسين زيارات ممكن دعوات اجتماعية حضور مناسبات نشاط مختلف أوضاعك جيدة مظهرك لائق تشعر بازدياد جاذبيتك تتعرف على شخص جديد قادم من سفر وتستفيد من انطلاقة جديدة في حياتك

برج الحوت: مشغول بعملك، متقلب مزاجك ثأر حالة من الحركة الفكرية وجسدية تنقل أفكارك للغير تعزز علاقاتك مع المسؤولين الغرباء قد تشعر ببعض التوتر بسبب وضع طارئ خليك حفيف الظل وغير معقد وغير متطلب حتى تمشي أمورك برؤية جديدة انتبه على عملك وسمعتك تحت الاضواء.