استشهاد 5 أطفال و3 نساء في مجزرة جديدة لطيران التحالف الأمريكي في بلدة الباغوز

جهينة نيوز:

جدد طيران التحالف الدولي عدوانه على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش” حيث قصف خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية في بلدة الباغوز بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

و أفادت مصادر أهلية إن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن استشهاد 3 نساء و 5 أطفال وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين اصيبوا نتيجة العدوان.

وارتكب طيران “التحالف الدولي” خلال الشهر الجاري 4 مجازر بقصفه قرى الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة وبلدة الكشكية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية كبيرة .

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف منذ تشكله خارج مجلس الأمن في آب 2014 السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.

سانا