لهذا السبب ... احتجاجات لليهود "الفلاشا" وسط تل أبيب

جهينة نيوز:

شهدت تل أبيب مظاهرات احتجاج لليهود من أصل إثيوبي في أعقاب مقتل شاب من إصول اثيوبية على يد رجال الشرطة، والذين يتهمون الأخيرة بمعاملتهم بـ"القسوة المفرطة" و ذلك كنتيجة طبيعية للكيان العنصري حتى بين اليهود أنفسهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الآلاف شاركوا في المسيرة الاحتجاجية في تل أبيب اليوم الأربعاء. ورفعوا لافتات مرددين شعارات ضد "العنف الشرطي".

وتسببت الاحتجاجت بازدحام الطرقات بمحيط تل أبيب، حيث أغلقت الشرطة العديد منها بسبب المظاهرة.

وجدير بالذكر أن الشاب الإثيوبي يهودا يبادغا (24 عاما) قتل بإطلاق النار على يد رجال شرطة في مدينة بات يام قبل عشرة أيام, في حين يتعرض اليهود للتميز العنصري بحسب إصولهم حيث يزج في الحروب اليهود من إصول إفريقية و عربية و شرق آوروبا بينما يهود آوروبا الغربية و الولايات المتحدة يعتبرون مواطنيين درجة اولى.