قتيل وستة مصابين بإطلاق نار شرق فرنسا

جهينة نيوز:

قتل شخص اليوم وأصيب ستة آخرون بعد أن فتح مسلح النار عليهم في شارع بمدينة كورسيكا جنوب شرق فرنسا.

ونقلت ا ب عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله: “إن المسلح أطلق النار أيضا على ضباط الشرطة قبل أن يلوذ بالفرار ويختبئ في المبنى المجاور”.

واضاف المصدر: “ليس هناك أي دلائل تشير إلى وجود دوافع إرهابية في عملية إطلاق النار” لافتا إلى عدم اصابة أي شرطي بجروح جراء الحادث.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت أمس الأول خمسة أشخاص للاشتباه بصلتهم بالمسلح الذى نفذ هجوما فى سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا فى الحادى عشر من كانون الاول الماضي واسفر عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 12 آخرين والذي أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنه.