قتيل وستة مصابين بإطلاق نار شرق فرنسا

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 22:56 | سياسة, عالمي

قتيل وستة مصابين بإطلاق نار شرق فرنسا

جهينة نيوز:

قتل شخص اليوم وأصيب ستة آخرون بعد أن فتح مسلح النار عليهم في شارع بمدينة كورسيكا جنوب شرق فرنسا.

ونقلت ا ب عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله: “إن المسلح أطلق النار أيضا على ضباط الشرطة قبل أن يلوذ بالفرار ويختبئ في المبنى المجاور”.

واضاف المصدر: “ليس هناك أي دلائل تشير إلى وجود دوافع إرهابية في عملية إطلاق النار” لافتا إلى عدم اصابة أي شرطي بجروح جراء الحادث.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت أمس الأول خمسة أشخاص للاشتباه بصلتهم بالمسلح الذى نفذ هجوما فى سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا فى الحادى عشر من كانون الاول الماضي واسفر عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 12 آخرين والذي أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنه.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا