دمشق .. افتتاح فعاليات يوم القدس الثقافي

جهينة نيوز:

افتتحت مؤسسة القدس الدولية سورية اليوم فعاليات يوم القدس الثقافي لهذا العام في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشار الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في محاضرة بعنوان “المستجدات الفلسطينية والمشهد في ظل تطورات المنطقة” إلى أن أحد أهم أهداف المؤامرات التي حاكتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والرجعية العربية في المنطقة هو تدمير الدول العربية تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن صمود سورية عرقل المشروع الأمريكي الصهيوني ومحاولات النيل من القضية الفلسطينية، مضيفاً: نعتبر وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة وطنية لمجابهة المخاطر وما يسمى بصفقة القرن.

وفي مداخلة له بيّن سفير فلسطين في سورية محمود الخالدي أن موضوع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يأخذ حيزاً كبيراً من النشاطات في دمشق وتم إعداد برنامج واسع من الفعاليات التي تنفذ لدعم أهلنا وأبطالنا في فلسطين والأسرى الذين حولوا معتقلات العدو إلى مدارس وطنية للنضال والمقاومة، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسة حول فشل سياسة “إسرائيل” الممنهجة ضد الأسرى داعياً للمشاركة في الاعتصام الذي يقام غداً أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بدمشق.

وتضمنت الفعالية التي أقامتها مؤسسة القدس الدولية سورية بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية تكريماً للمشاركين في الفعاليات الثقافية والفكرية لعام 2018.

كما قدمت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية شهادات تقدير لمؤسسة القدس الدولية واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني.

يشار إلى أن مؤسسة القدس الدولية فرع سورية أطلقت في نيسان 2016 يوم القدس الثقافي ليكون فعالية دورية تقام في الأربعاء الأخير من كل شهر.