السفير عبد الكريم: الشعب الفنزويلي سينتصر على المؤامرة الأمريكية

جهينة نيوز:

أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن الشعب الفنزويلي سينتصر على المؤامرة الأمريكية.

وخلال لقائه اليوم السفير الفنزويلي لدى لبنان خيسوس غريغور غونزاليس بمقر السفارة الفنزويلية في بيروت أشار السفير عبد الكريم إلى أن الضغوط الخارجية واستخدام القوة لن تفلح في إسقاط الشرعية والدولة في فنزويلا، مؤكداً أن أصدقاءها يقفون اليوم إلى جانبها ويدعمون حقوقها.

وأضاف: إننا نقدر للشعب والحكومة والسلطة الشرعية في فنزويلا وقوفها دائماً الى جانب سورية في مواجهتها المؤامرة الإرهابية التي تعرضت لها.

بدوره أشار غونزاليس إلى أن دولاً طامعة في خيرات وثروات الشعب الفنزويلي تعمل على نشر الأكاذيب والتضليل والفتن حول الأوضاع في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الأساليب لن تنفعهم وأن هذا الشعب سينتصر.

وأضاف: إن الشعب العربي السوري وفي وصديق للشعب الفنزويلي ونحن معجبون بصموده في وجه الارهاب، معرباً عن شكره لوقوف سورية شعباً وقيادة إلى جانب فنزويلا في وجه ما تتعرض له من مؤامرة أمريكية أوروبية للنيل من عزيمة وقوة وصلابة شعبها وتصميمه على الانتصار والاحتفاظ بثرواته وموارده الطبيعية.