الفنان محمد حداقي يتحدث عن إشاعات مرضه الخطير

جهينة نيوز:

دفع انتشار شائعة وجود الفنان محمد حداقي، في المستشفى بوضع خطير، إلى ظهوره في فيديو بثّ مباشر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وهو يقود سيارته في أحد شوارع دمشق، مطمئناً جمهوره ومحبيه بأنه بخير، مؤكداً أنّ كلّ ما انتشر عنه ليس إلا شائعة، تنال من أصحابها، قبل أنْ تنال منه.

وأضاف حداقي عبر الفيديو أنّ بعض الضعفاء ينتظرون أنْ يعلنوا شماتتهم به، معتذراً منهم، لعدم وجوده في هذه الحالة الصّحيّة الخطيرة، التي قد تعبّر عن أمنياتهم، مُطمئناً من يُحبّه، أنّه بخير. وكانت قد انتشرتْ شائعة مساء الأحد، تتحدّث عن نقل الفنان حداقي، إلى المستشفى، بسبب جلطة دماغية، لتنقل بعض الصّفحات هذا الخبر، وتطلبُ من الجمهور الدعاء له، قبل أنْ يخرج بعض الفنانين المقرّبين من محمد حداقي، مكذّبين هذه الشائعة، ومن ثمّ خرج حداقي ليلاً، ليقطع كلّ شكّ حول حقيقة وضعه الصحيّ. يذكر أن الفنان محمد حداقي يتابع تحضيراته للموسم الدراميّ المقبل، عبر مسلسل «كونتاك»، إخراج حسام الرنتيسي، وإنتاج إيمار الشام، وهو عمل اجتماعيّ ناقد، مكوّن من حلقات منفصلة متّصلة.