العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ139

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 22:49 | سياسة, عالمي

العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ139

جهينة نيوز:

هدمت آليات وجرافات العدو الإسرائيلي مساء الأربعاء مساكن قرية العراقيب في النقب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، للمرة الـ139.

وقال أهالي العراقيب إن “شرطة الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت القرية لحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وتركتهم في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الباردة”.

وأكدت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق أهالي قرية العراقيب بشكل مستمر لانهم يؤكدون تشبثهم بأرضهم ويصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام رغم الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة”.

فلسطين اليوم


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