مادورو: علينا التحرر من ابتزاز الدولار

جهينة نيوز:

مع استمرار الأزمة السياسية الاقتصادية في بلاده وسط تشدد الضغوط الدولية، دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى ضرورة أن تتحرر فنزويلا مما وصفه ابتزاز الدولار.

وقال مادورو، خلال اجتماعه مع وفد من العمدات والمحافظين وشباب المدن، اليوم الأربعاء: "لحسن الحظ تتوفر لدى فنزويلا موارد في عملات عدة كاليورو واليوان والبيترو... يجب علينا أن نتحرر بشكل كامل من ابتزاز الدولار".

وسبق أن أطلقت فنزويلا هذا الأسبوع نظاما بديلا لصرف العملات المعتمدة على معطيات السوق والذي خفض من سعر عملة البوليفار الوطنية بمعدل 35 بالمئة خلال اليوم الأول من التداول, فيما يقول ناشطون أن هذا القرار هو السبب الرئيسي للأزمة السياسية في البلاد.