سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية وخرق وقف إطلاق النار في الحديدة

جهينة نيوز:

واصل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على عدد من محافظات اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية والرشاشات شارعي صنعاء والخمسين ومناطق متفرقة من منطقة 7يوليو السكنية ومدينة الشعب وباتجاه مطار الحديدة واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة مدينة الشباب بشارع الـ90 .

واستحدثت جرافة عسكرية للغزاة والمرتزقة تحصينات في كيلو 16 وجنوب الدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان على منطقة المندلة بمديرية كشر في محافظة حجة، وشن أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجز ، واستهدف بست غارات مناطق عدة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، وقصف العدو السعودي بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن خمس غارات على مديرية القفلة في محافظة عمران، و غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.