مفاجئة .. الاتحاد الأوروبي يأمل بأنه هناك طريقة لحفظ اتفاق التخلص من الصواريخ

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 20:36 | سياسة, عالمي

مفاجئة .. الاتحاد الأوروبي يأمل بأنه هناك طريقة لحفظ اتفاق التخلص من الصواريخ

جهينة نيوز:

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يأمل بأنه يبقى هناك طريقة لحفظ اتفاق الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى, و ذلك بعد أيام من إبلاغ واشنطن لموسكو بأن الإتفاق إنتهى و الخروج من الإتفاق لا عودة عنه و بعد أن صوتت غالبية الدول الآوروبية ضد مشروع روسي للحفاظ على هذا الإتفاق.

وقالت موغيريني للصحفيين: “الاتفاق جلب فائدة كبيرة لأوروبا، حتى مع مراعاة أننا لسنا أعضاء فيه. ونحن نأمل بأنه يوجد هناك طريقة لحفظ الاتفاق كاملاً ولتنفيذه”.

وتابعت: “بالطبع، سنواصل مناقشة ذلك مع الأمين العام للناتو، كما فعلنا ذلك خلال الاجتماعات الوزارية في الحلف الشهر الماضي”.


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