بداعي أنهم سحرة... قتل سيدة وأطفالها الأربعة وإلقاء الجثث في بئر

جهينة نيوز:

تبحث السلطات الهندية عن مشتبه بهم، لهم صلة بارتكاب جريمة قتل بحق سيدة وأطفالها الأربعة، بزعم أنهم "سحرة".

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، اعتقلت الشرطة إلى الآن في ولاية أوريسا، ستة أشخاص متورطين مع اعتقادها في تورط آخرين.

وعثر على جثث الأم، مانغري موندا، وأطفالها الأربعة في بئر تقع على مقربة من منزلهم في 26 يناير/ كانون الثاني.

وتنتشر ملاحقة السحرة، في مناطق عديدة داخل الهند، وهي حملات تستهدف النساء بشكل أكبر.

وقال كافيتا جالان، ضابط الشرطة، إن المتهم الرئيس الذي اعتقلته الشرطة، زعم أنه "معالج للسحر".

وفي 25 يناير اقتحمت مجموعة من الرجال منزل موندا في وقت متأخر من الليل، وكانت نائمة هي وأطفالها الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 12 عاما، وضربوهم بالهراوات والفؤوس قبل إلقاء الجثث في بئر.

وشددت الشرطة على أنها تلاحق متورطين آخرين في الجريمة، موضحين أنه لابد من رفع وعي المواطنين في القرية بشأن ممارسة هذه الأعمال.