اليونيسيف: مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل جراء العدوان على اليمن

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني منذ بدء العدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم: إن نحو 35 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة ملحة إلى العلاج مشيرة إلى أن الأطفال في هذا البلد معرضون لخطر الموت أو الإصابة بسبب الذخائر غير المنفجرة أو مخلفات الحرب وأن إغلاق المدارس والمستشفيات يهدد حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية.

وكانت اليونيسيف أكدت العام الماضي أن طفلاً يمنياً ما دون سن الخامسة من العمر يموت كل عشر دقائق جراء العدوان السعودي المتواصل على اليمن وانقطاع المساعدات الغذائية والطبية.

ووصفت المنظمة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها أكبر حالة طوارئ في العالم حيث يوجد أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية كما أدى العدوان إلى نزوح داخلي بلغ 2.2 مليون شخص وقوض وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 12 مليون يمني بينهم 2 مليون طفل مشيرة إلى أن تزايد انعدام الأمن الغذائي المقترن بضعف المرافق الصحية ونقص المياه الصالحة للشرب أدى إلى زيادة انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وكانت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية الإنسانية حذرت العام الماضي من أن المجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع استمرار العدوان على مدينة الحديدة الساحلية الذي يشنه النظام السعودي.