بوتين يقدم نصيحة ثمينة للوقاية من الأمراض

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 18:28 | مجتمع, أخبار المجتمع

بوتين يقدم نصيحة ثمينة للوقاية من الأمراض

جهينة نيوز:

نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المواطنين بممارسة الرياضة بشكل أكثر من أجل الوقاية من الأمراض .

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة، خلال الاستماع إلى تقرير حول أمراض العدوى التنفسية والإنفلونزا "من أجل الحصول على مرض أقل، يجب ممارسة الرياضة".

ومن بين القضايا التي ناقشها الرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة، موضوع الرعاية الصحية، وتزويد السكان بالأدوية واستخدام التدابير الوقائية التي تعوق انتشار الفيروسات.

كما أصدر تعليمات لوزيرة الصحة بعدم وقف الأنشطة المكثفة المتعلقة بالرعاية الصحية في روسيا.

سبوتنك


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