حادث في قاعدة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

جهينة نيوز:

انزلقت طائرة شحن من طراز "كارنف"، صباح اليوم، في قاعدة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المكتب الصحفي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرة سقطت في حفرة بجانب المهبط ونجم عن ذلك، إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وتبين من التحقيق، أن الحادث وقع، خلال فحص أسبوعي روتيني للطائرة، وأثناء تشغيل محرك الطائرة، اندفعت لمسافة 100 متر ومن ثم انزلقت لتسقط في خندق على حافة المدرج، وهو ما تسبب بإصابة اثنين من الفنيين كانا على متنها.

ويرى التحقيق، أن الفنيين العسكريين اللذين كانا في الطائرة لم يلاحظا المشكلة على الطريق ، وارتكبا غلطة في الملاحة. ولا يزال التحري والتحقيق مستمرين لتحديد أسباب الحادث.