بالفيديو لقاء العمالقة.. زياد الرحباني في ضيافة جورج وسوف

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 18:18 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

جمع لقاء بين الفنانين جورج وسوف وزياد الرحباني، أوح بتعاون فني بينهما، خصوصاً أن زياد الرحباني كان قد أبدى إنفتاحاً بالتعاون مع بعض الفنانين، من بينهم كارول سماحة وشيرين عبد الوهاب.

فقد زار الرحباني وسوف في منزله، ونشر “أبو وديع” عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه مع الرحباني وهما يستمعان الى الموسيقى، وقد بدا واضحاً الإنسجام الكبير على وجهيهما.

وعلّق وسوف على الفيديو، قائلاً: “زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد اخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب.. زيارة تاريخية”. فهل تشهد الأيام المقبلة تعاون بين وسوف الرحباني؟


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