دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود إلى الوطن قادمة من مخيمات اللجوء في الأردن

جهينة نيوز:

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب عاد العشرات منهم إلى الوطن اليوم قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب – جابر الحدودي.

وافادت سانا أن عددا من الأسر تضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال عادت اليوم من مخيمات اللجوء في الأردن إلى الوطن مصطحبين معهم أمتعتهم الشخصية تمهيدا لنقلهم عبر حافلات وسيارات أمنتها الجهات المعنية في المحافظة إلى منازلهم في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وعادت عبر معبر نصيب في الـ 23 من الجاري دفعة من السوريين المهجرين المقيمين في مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا.

ومنذ افتتاح المعبر في منتصف تشرين الأول الماضي عاد الآلاف من المهجرين السوريين إلى الوطن بينهم المئات من الشبان الذين سويت أوضاعهم بموجب مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 الصادر في العاشر من تشرين الأول الماضي لأداء خدمة العلم من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفرار الخارجي.