جهينة نيوز:

شاب ياباني يكسر المألوف ويواعد الصرصار ليزا.. وإعلام اليابان يصف العلاقة بالاكثر رومنسية

حطم شاب يابانى يدعى “يوتا شينوهارا” كل أساطير الحب المعهودة والمعروفة بقصة من نوع اخر مع صرصار اطلق عليها اسم ليزا.

قصة الحب التى وثقها الشاب اليابانى هى أغرب قصة فى التاريخ، فعلى مدارعام كامل وثق شينوهارا قصة الحب التى نشأت بيه وبين “صرصار”، بعدما اشتراه من أفريقيا العام الماضى.

بدأت علاقة الشاب اليابانى صاحب العشرين عاماً مع الحشرات والبق منذ سن التاسعة، بعدما أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقريراً يناقش فوائد أكل الحشرات، كمصدر جيد للبروتين في عالم يزداد سكانًا، حتى انتقل الى الاهتمام بأكل جميع أنواع “الصراصير” من مختلف بلدان العالم.

وعلى الرغم من علاقته الكبيرة مع الحشرات طوال حياته، إلا ان شينوهارا لم يشارك حبه الفعلى مع اشخاص حتى أعلن ارتباطه بالصرصور التى أطلق عليها اسم “ليزا”، منذ عام تقريباً وحتى وقت قريب قبل موتها.

بعد موتها أقدم “شينوهارا” على أكل صديقته الراحلة الصرصور “ليزا” على مرات عديدة ومتنوعة، حتى يتسنى لها ان تتواجد داخل جسده دائماً وتكون جزء منه، مع ترك جزء كتذكار يتذكرها به.

وفى احدى تعليقاته فى وسائل الاعلام اليابانية، قال الشاب صاحب العشرين عاماً، انه دائماً ما تخيل إقامة علاقة جنسية مع “ليزا” الصرصور.

وسائل الاعلام اليابانية صنفت تلك العلاقة العاطفية، بإنها أحد أكثر العلاقات الرومانسية غرابة فى التاريخ، بعدما لقيت صدى كبير من مختلف انحاء العالم