سما المصري تهدد ريهام سعيد وتعايرها بفشلها مستفيدة من قصة شاب متحول جنسيا

جهينة نيوز:

هددت الراقصة المصرية المعروفة والمثيرة للجدل سما المصري، الإعلامية ريهام سعيد، في إحدى حلقات برنامج الأخيرة “صبايا الخير” مع حالة شاب متحول جنسيا، لافتة إلى أنها وعدته بعدم اذاعة الحلقة وأنها ستتكفل بعلاجه لكنها لم تف بوعودها وقامت بإذاعة الحلقة.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو للشاب المتحول جنسيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وقالت في تعليق عبر مواقع التواصل الإجتماعي لها: “اوباااا…فضيحه جديده لريهام سعيد….مفيش فايده هتفضل طول عمرك تتاجري بقضايا الغلابه يافاشله بس انا وراكي مش هسيبك. الهانم صورت مع الولد دا المتحول جنسيا وقالتله هتساعده وهتوديه يتعالج وطلب منها ماتزعش الحلقه راحت بايعه الواد وزاعت الحلقه وماعبرتش الواد بعد كده ولا عالجته واهو اتفضح في منطقته وخلاص … تحبي اتبنى قضية الواد دا او البنت دي واجيبلك حبس تاني ذي ماجبتلك حبس في فتاه المول وتقعدي تعيطي لي عشان يتنازلوا ياوليه يابومه انتي؟؟…اتقلي التقيل جاي… جاااااي…اللي يعرف عنوان الناس دي يقولي بسرعه …شير في الخير… شظايا الخير