اصابة نيمار تغيبه عن باريس سان جيرمان 10 أسابيع

جهينة نيوز:

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء غياب مهاجمه البرازيلي نيمار لمدة عشرة أسابيع بسبب إصابة في القدم.

وأكد النادي الباريسي في بيان على موقعه الرسمي إنه "بعد إجراء الفحوصات الطبية ليلة أمس من قبل الأطباء، فإن نيمار لن يقوم بعملية جراحية"، مشيرا إلى أن موعد عودة النجم البرازيلي للفريق سيكون في غضون 10 أسابيع.

​وبذلك تأكد غياب نيمار عن مباراتي الذهاب المقرر إقامتها في الـ12 من شهر فبراير/شباط، والإياب المقرر إقامتها في الـ3 من مارس/آذار أمام مانشستر يونايتد بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن إصابة نيمار تعيد الأذهان للإصابة التي تعرض لها العام الماضي بالتواء في الكاحل، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.