إرتكبت 16 واقعة عنف جنسي.. سجن أصغر متحرشة بالأطفال!

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأنه تم سجن المدانة الأصغر سناً بتهمة التحرّش الجنسي بالأطفال، وذلك لمدّة 7 سنوات و10 أشهر.

وتعمل المدانة 'صوفيا إيلميز' وتبلغ 18 عاما، في إحدى دور الحضانة، حيث اعترفت بارتكاب 16 واقعة عنفٍ جنسي ضدَّ طفلَيْن تتراوح أعمارهما بين سنتين و3 سنوات.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ّالجرائم وقعت في الفترة من ديسمبر 2016 إلى مارس الماضي خارج مبنى مؤسّسة الأطفال المذكورة.

وجرت محاكمة الفتاة يوم الاثنين وتميّزت بالانفعال الشديد من جانب القاضية التي وصفت المتهمة بكلمات حادة جداً.

وقالت القاضية: "لقد تحطمت حياة هذه العائلات وأنتِ التي قمت بتحطيمها. هم لن يتمكنوا أبداً من نسيان ذلك".