ابتكار جهاز يُحوّل ''wifi'' إلى كهرباء !

جهينة نيوز:

استطاع علماء من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا اختراع أول جهاز في العالم يمكنه تحويل موجات الإنترنت اللاسلكي ''الواي فاي''، إلى كهرباء.

ووفق ما ذكره تقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فإن هذا الجهاز الذي يعمل دون بطاريات، ويمكنه تحويل إشارات الاتصالات والإنترنت اللاسلكية "واي فاي" إلى كهرباء، بما سيسمح بإنتاج أجهزة إلكترونية دون الاعتماد على بطاريات.

ويعمل الابتكار الجديد بالاعتماد على هوائي مرن يلتقط موجات التيار الكهرومغناطيسية، بما في ذلك موجات "واي فاي" أو أي موجات ينقلها مع أشباه موصلات بتحويلها إلى تيار كهربائي مستمر، يمكن استخدامه في تغذية الدوائر الكهربائية أو شحن البطاريات.

ويمكن تشغيل الجهاز الجديد لتشغيل أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء وأجهزة طبية ومجسات استشعار تدعم تقنيات "إنترنت الأشياء"، لا تحتاج إلى بطاريات على الإطلاق.