مدرب ليفربول يدافع عن صلاح

جهينة نيوز

دافع مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، عن لاعبه محمد صلاح بعد تعرض النجم المصري لانتقادات بداعي التحايل للحصول على ركلات جزاء.

وتعرض صلاح الذي شارك في احتساب أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات في البريميرليغ، لانتقادات كثيرة بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس، لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي اليوم الأربعاء: "كل اللاعبين يمكنهم فعل ذلك من وقت إلى آخر، ولا أحد في الواقع يتحدث عن ذلك، وتسير الأمور على ما يرام".

وضرب كلوب مثلا بعدم تعرض جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي لانتقادات بعدما أخفق في محاولته للحصول على ركلة جزاء أمام ساوثهامبتون في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المدرب الألماني: "هل تحدث أي شخص عن جيمي فاردي؟ لقد قفز آنذاك. هل جيمي شخص سيء بسبب هذا الأمر؟".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ16 هدفا، بعد مضي 23 جولة من المسابقة.

المصدر: رويترز