اعتقال 3 عراقيين للاشتباه بتخطيطهم لهجوم إرهابي في ألمانيا

جهينة نيوز

قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إنه تم اعتقال 3 مواطنين عراقيين كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

وأضاف سيهوفر اليوم الأربعاء حسبما نقلت رويترز أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم على صلة بأية منظمات إرهابية.

من جهته أوضح المدعي الاتحادي الألماني في بيان له أن "الشرطة الألمانية ألقت القبض على 3 مواطنين عراقيين، قرب بلدة ديتمارشين الواقعة في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمال ألمانيا، للاشتباه بتخطيطهم لهجوم إرهابي".

وأضاف البيان أن اثنين من المشتبه بهم قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ألمانيا.

وعرف البيان الثلاثة بأنهم (شاهين ف.) و(حيرش ف.) و(رؤوف ف.) دون نشر أسمائهم الكاملة، وقال: "وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم".

وذكر مكتب المدعي الاتحادي أن شاهين حمل تعليمات من الإنترنت حول كيفية صنع قنبلة وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في بريطانيا. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا.

وأضاف أن شاهين وحيرش حاولا صنع عبوة ناسفة باستخدام البارود من الألعاب النارية الخاصة باحتفالات رأس السنة، واتصلا برؤوف بخصوص شراء سلاح ناري.