دي جي ألماني يربح تعويضا بــ 12 مليون دولار

جهينة نيوز

12.6مليون دولار أميركي المبلغ الذي حصل عليه الـ"دي جي" الألماني المحترف بول فان دايك كتعويض على الأضرار الجسدية الجسيمة التي لحقت به جراء سقوطه في حفرة على المسرح خلال مهرجان موسيقي في هولندا، حيث انتهى به المطاف دخوله في غيبوبة.

الـ"دي جي" العالمي كسر ظهره وتعرّض لإصابات في دماغه بعد سقوطه في حفرة عمقها 33 قدماً خلال المهرجان في مدينة أوترخت بشباط من العام 2016. فان دايك دخل في غيبوبة واحتاج لثلاثة أشهر لاستعادة عافيته في احد المستشفيات بهولندا، وعانى من إصابات كبيرة في الدماغ والعمود الفقري، وتطلب كرسيًا متحركًا قبل أن يتعلم المشي مجدداً.

وتسبب هذا الحادث بتوقف جولته إلى حزيران من العام الماضي بالاضافة إلى تأخر صدور ألبومه والذي صدر لاحقاً من العام 2017. ورفع فان دايك دعوى على الشركة المنظمة للحفل وربح أكثر من 12 مليون دولار أميركي هذا الأسبوع، وفق ما ورد في موقع "ذا بلاست"، إذ اعتبرت المحكمة أنّ الشركة لم تؤمن مسرحاً بتصميم آمن للوقوف عليه، ومع ذلك لم تحذّره رغم معرفتها أنّ ما يقدّمه فان دايك يعتبر صاخباً على المسرح.