رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق قاعدة حميميم الروسية

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 14:36 | سياسة, عالمي

رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق قاعدة حميميم الروسية

جهينة نيوز

لا تكف طائرات الاستطلاع الأمريكية عن ترك المجال الجوي للبحر الأبيض المتوسط خصوصا المحيطة بقاعدة حميميم الروسية في مدينة طرطوس السورية.

وذكر موقع "Plane Radar" المتخصص برصد مسار الطائرات أن طائرة استطلاع أمريكية من نوع "بوسيدو بي-8" التابعة للبحرية الأمريكية انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية الموجودة على جزيرة صقلية الايطالية واتجهت نحو البحر المتوسط واقتربت من الأجواء السورية ورصدت على ارتفاع 4.7 كلم.

وتقوم الولايات المتحدة بطلعات استطلاع متعددة بين الحين والآخر في المنطقة القريبة من الأجواء السورية خصوصا في المنطقة التي تقع في مجال قاعدة حميميم الروسية في طرطوس.

وازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والأمريكية عند الحدود الروسية خصوصا في شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار وكذلك على بحر البلطيق.


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