بنك انكلترا يمنع مادورو من الوصول لحساباته في الخارج

جهينة نيوز

قال آلان دنكان نائب وزير الخارجية البريطاني إن الحكومة البريطانية لا تحل القضايا المتعلقة بنقل الذهب المخزن في بنك إنكلترا إلى السلطات الفنزويلية؛ وهذا حق سيادي للبنك.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن بنك إنكلترا رفض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، طلبًا لإصدار قضبان ذهب بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال مصدر، رفض ذكر اسمه، إن القرار بعدم إصدار الذهب تم بعد أن قام مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الرئيس للأمن القومي جون بولتون، بالضغط على زملائهم في المملكة المتحدة لمنع مادورو من الوصول إلى حساباته في الخارج.