ريال مدريد وبرشلونة يتسابقان للظفر بهذا اللاعب!

جهينة نيوز

يتسابق كلًا من الغريمين ريال مدريد وبرشلونة دوماً على الفوز بأفضل النجوم في العالم، وهو أمر بات معتادًا سماعه عن دخولهما في منافسة على لاعبٍ بعينه، وفي حال فوز أحدهما به يتحول الأمر إلى إنتصار كبير له ولجماهيره على المنافس اللدود.

ويبدو أن هناك بوادر منافسة مماثلة تظهر على السطح، فحسبما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، نقلًا عن نظيرتها الفرنسية ليكيب، فإن لاعب وسط الميدان الكرواتي الشاب، داني أولمو، لاعب فريق دينامو زغرب، بات على رادار ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني قد تقدم بعرضٍ إلى دينامو زغرب لضم أولمو، بلغت قيمته 25 مليون يورو، بينما سارع النادي الملكي إلى تقديم عرض أعلى بلغ 26 مليون يورو، مع نية قوية وإصرار منه على الظفر باللاعب.

وكان أولمو من قبل منخرطًا ضمن صفوف فرق شباب البرسا، حيث إنتقل إليه من جاره إسبانيول وهو في عمر التاسعة، وظل معه حتى وصل إلى عامه السادس عشر، ثم رحل إلى دينامو زغرب.

ويعد أولمو واحدًا من أفضل المواهب الشابة في القارة الأوروبية، وكان مرشحًا لنيل جائزة الإتحاد الأوروبيّ لكرة القدم (الويفا) السنوية لأفضل لاعب شاب في أوروبا.

ويبلغ عمره 20 ربيعًا، ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، والمهاجم المتأخر، وشارك هذا الموسم، حتى الآن مع فريقه في 12 مباراة، سجل خلالهم هدفان، وصنع مثلهما، وكان قد إنضم إلى دينامو زغرب في شتاء 2015، بعدما كلفه إنتدابه من البرسا دفع 200 ألف يورو، ومازال عقده ساريًا معه حتى صيف 2021.