روسيا تعلن عن استعدادها لمساعدة التسوية في فنزويلا دون التدخل بشؤونها الداخلية

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة تماما لمساعدة التسوية في فنزويلا دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أنني قلت رسميا أن روسيا مستعدة للمساهمة الكاملة في حل الوضع السياسي الداخلي في فنزويلا، دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وإن روسيا تعارض بشكل قاطع تدخل أي دولة ثالثة في الشؤون الداخلية لهذا البلد".

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين يرى أن انفتاح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على الحوار مع المعارضة يستحق كل التقدير، وأشار بيسكوف إلى أن "حقيقة انفتاح الرئيس مادورو على الحوار، بالطبع، يستحق كل التقدير".

وكان مادورو قد أعلن في حوار مع وكالة سبوتنيك أنه مستعد للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع المعارضة بحضور وساطة دولية.

وقال بيسكوف للصحفيين إجابة على سؤال عما إذا كانت الحكومة الفنزويلية قد تواصلت مع الكرملين في هذا الشأن: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الخارجية. حسب المعلومات المتوفرة لدي، لا توجد اقتراحات محددة حتى الآن".

في سياق آخر، صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تقابل المساعدة الروسية دائما بكل امتنان.

وقال الرئيس الفنزويلي لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين، يقدم لنا دائما المساعدة من روسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن نقبلها بكل امتنان. ما طلبته من الرئيس بوتين هو الحفاظ على استمرارية الاتصالات، والحصول على كل الدعم على المستوى الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة والدفاع عن حقيقة فنزويلا دوليا".

يذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا.

وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.